Излучина Москвы-реки и большая зеленая парковая зона отделяют территорию комплекса от остального города, создавая атмосферу приватности и уединения.

Концепция «город-курорт» подразумевает создание здесь комфортной среды, позволяющей вести активный образ жизни, проводить время на природе и при этом сохранять тесную связь с мегаполисом и его возможностями.

Проснуться под шум воды, вдохнуть свежий воздух, прогуляться по набережной, зайти в ресторан — это новая реальность, которая будет доступна жильцам Dream Towers.