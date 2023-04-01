Дизайн и оформление входных групп станет гармоничным продолжением архитектуры всего жилого комплекса и воплощением его атмосферы.
Излучина Москвы-реки и большая зеленая парковая зона отделяют территорию комплекса от остального города, создавая атмосферу приватности и уединения.
Концепция «город-курорт» подразумевает создание здесь комфортной среды, позволяющей вести активный образ жизни, проводить время на природе и при этом сохранять тесную связь с мегаполисом и его возможностями.
Проснуться под шум воды, вдохнуть свежий воздух, прогуляться по набережной, зайти в ресторан — это новая реальность, которая будет доступна жильцам Dream Towers.
Дизайн и оформление входных групп станет гармоничным продолжением архитектуры всего жилого комплекса и воплощением его атмосферы.
Архитектурными прообразами Dream Towers стали самые известные небоскребы Манхэттена начала 20 века: Empire State Building, Liberty Tower, Park Row Building.
В отделке экстерьеров домов нашли отражение принципы роскошного и изысканного стиля ар-деко: фасады из натурального камня, металлические декоративные элементы, панорамное остекление.
Нагатинская Пойма - одна из самых динамично развивающихся и перспективных территорий Москвы. В основе концепции DreamTowers - идея города-курорта. В шаговой доступности от домов вырастет абсолютно новая и современная городская инфраструктура, совмещающая все достижения цивилизации с природным богатством полуострова.Узнать больше
Офис продаж «Dream Towers» находится на проспекте Андропова д.1 (ТРЦ «Остров Мечты»).
Режим работы офиса продаж:
без выходных : 9.00 - 21:00
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