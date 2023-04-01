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Офис продаж
проспект Андропова д.1 (ТРЦ «Остров Мечты»)
Режим работы
9:00—21:00, без выходных
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Архитектура в стиле Ар-деко
Два ландшафтных парка
Дизайнерское лобби
Инфраструктура
Панорамные виды
О жилом комплексе
Dream Towers

Излучина Москвы-реки и большая зеленая парковая зона отделяют территорию комплекса от остального города, создавая атмосферу приватности и уединения.


Презентация о проекте Видео о проекте

Концепция «город-курорт» подразумевает создание здесь комфортной среды, позволяющей вести активный образ жизни, проводить время на природе и при этом сохранять тесную связь с мегаполисом и его возможностями.

Проснуться под шум воды, вдохнуть свежий воздух, прогуляться по набережной, зайти в ресторан — это новая реальность, которая будет доступна жильцам Dream Towers.

Дизайнерское лобби

Дизайн и оформление входных групп станет гармоничным продолжением архитектуры всего жилого комплекса и воплощением его атмосферы.

Архитектура и фасады

Архитектурными прообразами Dream Towers стали самые известные небоскребы Манхэттена начала 20 века: Empire State Building, Liberty Tower, Park Row Building.

В отделке экстерьеров домов нашли отражение принципы роскошного и изысканного стиля ар-деко: фасады из натурального камня, металлические декоративные элементы, панорамное остекление.

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Инфраструктура

Нагатинская Пойма - одна из самых динамично развивающихся и перспективных территорий Москвы. В основе концепции DreamTowers - идея города-курорта. В шаговой доступности от домов вырастет абсолютно новая и современная городская инфраструктура, совмещающая все достижения цивилизации с природным богатством полуострова.

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звонок

Офис продаж «Dream Towers» находится на проспекте Андропова д.1 (ТРЦ «Остров Мечты»). 
Режим работы офиса продаж:
без выходных : 9.00 - 21:00

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+ 7 (495) 032 58 47
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